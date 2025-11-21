Putin: Propozimi i SHBA-së “mund të shërbejë si bazë” për zgjidhjen e çështjes së Ukrainës

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se një propozim i rishikuar me 28 pika i hartuar nga SHBA-ja “mund të përdoret si bazë” për një zgjidhje të luftës në Ukrainë, duke shtuar se Moska mbetet e hapur për negociata, teksa është gjithashtu e “kënaqur” me përparimet aktuale në vijën e parë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim të Këshillit të Sigurisë Ruse, siç citohet nga agjencia shtetërore e lajmeve Tass, Putin tha se dokumenti amerikan, i përditësuar pas samitit të fundit të Alaskës, përmban elementë që Rusia është e gatshme t’i diskutojë.
“Unë besoj se mund të përdoret si bazë për një zgjidhje përfundimtare të paqes”, tha Putin, duke iu referuar propozimit të SHBA-së.
Ai pretendoi se Moska tashmë ka sinjalizuar gatishmërinë për të treguar “fleksibilitetin e kërkuar nga SHBA-ja” gjatë diskutimeve në Anchorage, pavarësisht asaj që ai e përshkroi si çështje të pazgjidhura.
“Qëllimi kryesor i takimit në Alaska ishte të konfirmohej se, pavarësisht disa çështjeve të vështira, ne megjithatë pajtohemi me këto propozime dhe jemi të përgatitur të demonstrojmë fleksibilitetin e propozuar”, tha Putin.
Në të njëjtën kohë, Putin pohoi se Rusia ndihet rehat me zhvillimet në fushën e betejës, duke theksuar se refuzimi i Kievit për t’u angazhuar në bisedime po kontribuon në përparime të mëtejshme nga forcat ruse.