Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin pretendon se vendi i tij ka marrë nën kontroll rreth 5.000 kilometra katrorë në Ukrainë këtë vit ndërsa konflikti prej tre vitesh e më shumë ende vazhdon, transmeton Anadolu.
“Këtë vit ne çliruam gati 5.000 kilometra katrorë, 4.900 për të qenë specifikë dhe 212 qendra popullsie. Ushtarët dhe oficerët tanë luajtën rol vendimtar në realizimin e kësaj”, tha Putin në një takim me zyrtarë të lartë ushtarakë, përfshirë ministrin e Mbrojtjes Andrey Belousov në qytetin e Shën Petersburgut të martën vonë.
Duke pretenduar se forcat ruse e ruajnë plotësisht iniciativën e tyre strategjike në luftën e vazhdueshme në Ukrainë, Putin tha se industria e mbrojtjes e vendit po luan “rol vendimtar” në sigurimin e “operacioneve të suksesshme” të ushtrisë.
Sipas tij, trupat ukrainase po tërhiqen përgjatë gjithë vijës së frontit pavarësisht se po bëjnë “rezistencë të vazhdueshme”. “Në këtë sfond, në një përpjekje për t’u treguar sponsorëve të tij perëndimorë të paktën njëfarë suksesi, regjimi i Kievit përpiqet të shënjestrojë objektet civile thellë brenda territorit tonë. Kjo nuk do ta ndihmojë”, shtoi Putin.
Ai tha se qëllimi i tyre është të garantojnë sigurinë e qytetarëve rusë si dhe sigurinë e vendeve strategjike dhe infrastrukturës civile, përfshirë objektet energjetike.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Valery Gerasimov, i cili mori pjesë në takim i raportoi Putinit se drejtimet e Pokrovsk dhe Dnipropetrovsk janë vendet ku po zhvillohen luftimet më aktive.
Ai pretendoi se trupat ruse që nga 1 shtatori kanë marrë nën kontroll mbi 200 kilometra katrorë në rajonet Dnipropetrovsk dhe Zaporizhzhia të Ukrainës.
Autoritetet ukrainase nuk kanë bërë komente të menjëhershme mbi pretendimet dhe verifikimi i pavarur është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.