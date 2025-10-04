Qetësim i sulmeve në Gaza pas njoftimit të Trump

Korrespondenti i Al Jazeera-s nga Deir el-Balah raporton se intensiteti i bombardimeve izraelite në Gaza është ulur ndjeshëm pas njoftimit të presidentit Trump për planin e tij.
Megjithëse tymi ende shihet në veri të enklavës dhe dëgjohen të shtëna me armë të lehta e lëvizje të mjeteve ushtarake izraelite, krahasuar me ditët e kaluara situata është më e qetë.
Sipas korrespondentit Hani Mahmoud, kjo mund të jetë fillimi i një ndalese të plotë të sulmeve, edhe pse ende nuk ka qartësi kur mund të ndodhë. Ai theksoi gjithashtu se këtë mëngjes nuk është dëgjuar zhurma e dronëve izraelitë, të cilët zakonisht janë të pranishëm mbi qiellin e Gazës.