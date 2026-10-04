Qeveria e Jemenit nis operacione të gjera ushtarake për të rimarrë territoret e kontrolluara nga Huthit

Kryetari i Këshillit Presidencial të Jemenit, Rashad Al-Alimi, të dielën njoftoi nisjen e operacioneve të gjithanshme ushtarake kundër Huthive për të “marrë kontrollin e gjithë vendit”, transmeton Anadolu.
“Kemi urdhëruar forcat e armatosura, forcat e sigurisë dhe të gjitha formacionet ushtarake që të fillojnë zbatimin e detyrave të tyre sipas një plani të miratuar, derisa vendi të çlirohet nga Huthit”, tha Alimi në një fjalim televiziv.
Ai tha se të gjitha institucionet shtetërore do të vendosen në gatishmëri të plotë “derisa misioni të përfundojë dhe të arrihet fitorja”.
Jemeni është përfshirë në konflikt që nga viti 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe disa provincave, duke nxitur ndërhyrjen e një koalicioni të udhëhequr nga Arabia Saudite në vitin 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht. Një armëpushim i vitit 2022 u ndërpre në korrik dhe që atëherë luftimet janë përshkallëzuar.