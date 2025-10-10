Qeveria e Netanyahut miraton marrëveshjen e armëpushimit, pavarësisht kundërshtive të brendshme

Kabineti i sigurisë dhe më pas qeveria më e gjerë e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu kanë miratuar marrëveshjen e armëpushimit, megjithëse disa anëtarë të koalicionit votuan kundër.
Kundërshtarët ishin partnerët e ekstremit të djathtë në qeverinë e Netanyahut – figura ultranacionaliste që kërkonin një qasje tjetër për Gazën, përfshirë dëbimin e popullsisë palestineze dhe ndërtimin e vendbanimeve izraelite, ide të dënuara gjerësisht nga komuniteti ndërkombëtar.
Megjithatë, Netanyahu deklaroi se marrëveshja “përmban gjithçka që Izraeli ka kërkuar” dhe se “realizon të gjitha objektivat e përcaktuara më shumë se dy vite më parë.” /mesazhi