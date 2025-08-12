Qeveria spanjolle kundërshton ndalimin e praktikave muslimane në qendrat sportive të Jumillës

Qeveria spanjolle i ka kërkuar zyrtarisht Këshillit Bashkiak të Jumillës, në rajonin e Murcias, të shfuqizojë një vendim të miratuar nga Partia Popullore (PP) dhe partia e ekstremit të djathtë Vox, që ndalon aktivitetet fetare në qendrat sportive komunale. Sipas autoriteteve, masa shkel lirinë fetare dhe përbën “abuzim me pushtetin”, duke synuar veçanërisht festimet islame të komunitetit të madh musliman në qytetin me rreth 27 mijë banorë.
Qeveria argumenton se ndalimi është diskriminues, pasi rregulloret ekzistuese lejojnë përdorimin e ambienteve për veprimtari shoqërore e kulturore dhe nuk ka prova për prishje të rendit publik. Këshilli bashkiak ka një muaj kohë për të dhënë përgjigje. /mesazhi