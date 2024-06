Qindra iz’raelitë hyjnë në xha’minë Al-A’ksa

Grupe izraelitësh kanë hyrë në mjediset e xhamisë Al-Aksa, duke kryer lutjet hebraike për të shënuar festën e Shavuot, raporton agjencia e lajmeve Wafa, duke cituar burime lokale.

Forcat izraelite mbyllën një rrugë pranë Portës së Damaskut, një hyrje kryesore në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit dhe ndaluan disa besimtarë myslimanë që shkonin për në xhami, shtoi raporti.

Ritualet jomuslimane janë ndaluar prej kohësh në xhaminë Al-Aksa me një marrëveshje të gjatë, por adhuruesit izraelitë shpesh shkojnë në vend në raste fetare.

Disrespectful settlers gather near the door of Souq al-Qattanin, one of the doors of Al-Aqsa Mosque, to perform their religious prayers in what is known as the “Hebrew Weeks.” pic.twitter.com/vkWqKiN0hs

— 🔻 mari 🔻 (@marisaturno_) June 12, 2024