Raketa nga Jemeni shkakton devijim të fluturimeve në aeroportin e Tel Avivit

Të dhënat e navigimit tregojnë se lëvizjet e avionëve në Aeroportin Ndërkombëtar Ben Gurion pranë Tel Avivit u ndërprenë përkohësisht pas gjendjes së alarmit të shkaktuar nga një raketë e lëshuar nga Jemeni.
Sipas faqes Flight Radar 24, nëntë avionë civilë që po udhëtonin drejt Tel Avivit nga destinacione të ndryshme ndërkombëtare – përfshirë Amsterdam, Mynih, Berlin, Boston, Vjenë, Nju Jork, Athinë dhe Abu Dhabi – u detyruan të qëndronin duke bërë xhiro mbi Mesdhe dhe brigjet izraelite.
Të dhënat treguan gjithashtu ndryshimin e itinerarit të një avioni civil jordanez që ishte nisur nga Ammani dhe kishte destinacion Antalian në Turqi.
Sirena alarmi u dëgjuan në zonën e Tel Avivit, në Jerusalem dhe në disa qytete të tjera të qendrës së Izraelit. /mesazhi