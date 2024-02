Rama viziton Turqinë me ftesë të presidentit Erdoğan

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Turqi më 20 shkurt 2024, me ftesë të Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.

Në kuadër të vizitës, do të zhvillohet takimi i parë i Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë Turqi-Shqipëri në Ankara nën bashkëkryesimin e Presidentit Erdoğan dhe Kryeministrit Edi Rama.

“Gjatë mbledhjes së Këshillit do të shqyrtohen të gjitha aspektet e marrëdhënieve Turqi-Shqipëri dhe do të diskutohen hapat që do të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Komunikimeve.

Në kuadër të vizitës do të nënshkruhen edhe disa dokumente të ndryshme që synojnë forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe Turqi-Shqipëri.

Përveç marrëdhënieve dypalëshe, gjatë vizitës do të flitet edhe për zhvillimet në Ballkan dhe zhvillimet e tjera të sigurisë.

“Krahas marrëdhënieve dypalëshe, në bisedimet me Shqipërinë, aleatin e Turqisë në NATO, do të shkëmbehen pikëpamjet për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht për Ballkanin, mbi bazën e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit”, thotë Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.