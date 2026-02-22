Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ramazani në Gaza, palestinezët bëjnë iftar mes rrënojave dhe shpresës

Ramazani në Gaza këtë vit nisi mes rrënojave dhe shkatërrimeve, ndërsa familjet palestineze u mblodhën për të bërë iftar, duke përjetuar emocione të përziera – gëzim e dhimbje.

Fenerët ndriçuan rrugët e shkatërruara dhe mbeturinat që dikur ishin shtëpitë e tyre, duke sjellë një ndjesi të shkurtër lehtësimi dhe normaliteti në një vend të shkatërruar nga lufta midis Izraelit dhe Hamasit që nga tetori 2023.

Shumica e qyteteve dhe fshatrave mbeten në rrënoja, dhe mbi dy milionë banorë – pothuajse të gjithë të zhvendosur nga konflikti – përballen me sfidën e madhe të rindërtimit të jetës së tyre.

Megjithatë, mes asaj që ka mbetur, palestinezët gjejnë mënyra për të ruajtur traditat, duke u mbledhur për iftar dhe duke ndarë ushqimin, lutjet dhe shpresën për një të ardhme më të qetë.

Ngjarja e këtij viti thekson forcën dhe qëndrueshmërinë e komunitetit palestinez, i cili, përkundër humbjeve dhe dhimbjes së madhe, vazhdon të respektojë traditat e Ramazanit.

Edhe në rrënojat e ndërtesave të shkatërruara, fenerët qëndrojnë të ndezur, duke simbolizuar dritën e shpresës dhe besimin se, edhe pas traumës së dhimbshme të luftës, jeta mund të gjejë rrugën e saj për t’u rindërtuar dhe për t’u përballur me sfidat e përditshme.

