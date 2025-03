Ramazani në shkrimet e hafëz Ali Korçës

Ramazani si adhurim, identitet dhe kulturë

Identiteti fetar te shqiptarët ka qenë i brumosur për shekuj me radhë. Jeta, veshja doket traditat kultura mendimi e shkrimi kanë qenë të ngjyrosura me bukuritë e Islamit për një kohë të gjatë te kombi ynë. Identiteti fetar me shenjat e tij ka qenë i theksuar në të gjithë gjeografinë tonë shqiptare, ku më pak e ku më shumë.

Shenjat e këtij identiteti e kanë shoqëruar në vazhdimësi kombin tonë, përveç kohës së komunizmit, i cili dhunshëm e ndryshoi identitetin tonë dhe historinë ndaj identitetit tonë. Krahas së vërtetës sonë për identitetin fetar të mishëruar brenda strukturës sonë kombëtare dhe historisë së keqinterpretuar zyrtare ndaj këtij identiteti, e kemi obligim t’i shpërfaqim të vërtetat e lidhjes së fortë midis identitetit dhe kulturës kombëtare e islame te shqiptarët.

Ramazani te shqiptarët përveç si adhurim ndaj Zoti të Madhërishëm ka qenë edhe shenj identitare, kulturore e intelektuale. Historia jonë dëshmon për lidhjen e ngushtë ndërmjet Ramazanit si adhurim, atmosferës si festë kulturore dhe studimet rreth tij si vlerë intelektuale. Tradita myslimane shqiptare me përgjegjësi dhe dashuri e ka kuptuar peshën universale të Ramazanit dhe është munduar që nga kjo traditë të strukturojë kulturën dhe mënyrën e jetesës së tij. Muaji Ramazan ishte një muaj të cilin mbarë Shqipëria e priste me respekt. Por, diçka më e thellë dhe më me peshë se kjo ishte se tri ditët e fundit para Bajramit për dyqanxhinjtë dhe besimtarët e pasur ishte periudha e regjistrimit të mallit, që në fakt, ka qenë përgatitja për dhënien e zekatit dhe sadakatul-fitrit, andaj gjatë këtyre ditëve, rrugët e qyteteve ndriçoheshin me llamba vajguri.(1)

Ramazani krahas ndikimit në jetën kulturore e organizative te shqiptarët, ishte edhe objekt studimi e hulumtimi nga dijetarët e hoxhallarët tonë. Ishte shkak për ngritje intelektuale, edukative e shkencore të elitës sonë kombëtare e fetare. Në funksion të shpërfaqjes së kontributit intelektual të dijetarëve tonë për Ramazanin, është edhe kontributi i madh i hafëz Ali Korçës.

Hafëz Ali Korça lindi më 5 prill të vitit 1873 në Korçë dhe vinte nga një familje e njohur intelektualësh. Fillimisht shkollohet në Korçë, ku në moshën 12 vjeçare arrin të bëhet hafëz i Kuranit dhe të mësojë gjuhën turke. Shkollimin universitar e kreu në Stamboll, ku krahas gjuhëve që njihte arriti të mësoi gjuhën arabe, perse dhe frënge, si dhe të njihet më pasurinë shkencore të autorëve klasik, dituri të cilat i shfaqi gjatë shkrimeve dhe publikimeve të tij të mëvonshme.(2)

Hafëz Ali Korça, përveç që ishte intelektual e personalitet i kohës, ai ishte i angazhuar vazhdimisht edhe në çështjen kombëtare dhe në jetën organizative fetare. Ishte në pozita të ndryshme shtetërore e shoqërore, që nga pozita këshilltar për çështje arsimore në Ministrin e Arsimit (v. 1914), pastaj kryemyfti në Këshillin e Naltë të Sheriatit në Shkodër (v. 1916), si dhe kryetar i Këshilli t të Naltë të Sheriatit në Tiranë (v. 1918), ku së bashku më kolegë hapi Medresenë e Tiranës.(3)

Hafëz Ali Korça përveç kontributit të tij kombëtar e fetar dha kontribut të jashtëzakonshëm edhe në publicistikën shqipe. “Abetare”, Alfabeti arabisht”, “Myslimania”, “Treqint e tri fjalët të Imam Aliut”, “Kur’ani i Madhnueshim e Thelbi Tij”, “Shtat ëndrrat e Shqipërisë”, “Mevludi 1909-1923- 1944”, “Historija e shënjtë edhe katër Halifetë” , “Bolshevizma çkatërimi i njerëzimit”, “Publicistikë dhe shkrime të tjera në revistat Zani i Naltë dhe Kultura Islame”(4), janë vetëm disa nga kontributet e jashtëzakonshme intelektuale të hoxhës, hafëz Ali Korça, në kuadër të së cilave e trajton shpesh herë edhe çështjen e Ramazanit.

Trajtimi i Ramazanit në revistën “Zani i Naltë” nga hafëz Ali Korça

Hafëz Ali Korça, shumë çështje kombëtare e fetare krahas trajtimit në librat e tij autorial, i ka trajtuar edhe në revistat e kohës, në veçanti në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame”. Revista “Zani i Naltë” është revista e parë zyrtare e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, themeluar në vitin 1923, menjëherë pas ngritjes së institucionit të Komunitetit

Mysliman të Shqipërisë, pas Kongresit të parë. Botimi i saj ka zgjatur nga viti 1923 deri në vitin 1939.(5)

Hafëz Ali Korça në revistën “Zani i Naltë” i ka dy trajtesa të mrekullueshme sa i përket çështjes së reflektimit mbi Ramazanin. “Hytbe e Ramazani Sherifit”, është shkrimi i publikuar në numrin 6/1924, të kësaj reviste, ku hafëz Aliu trajton disa elemente qenësore të agjërimit. Kjo hytbe që në fillim i drejtohet besimtarit për dashurinë e madhe që ka Zoti i Madhërishëm ndaj tij si “mu’min” si dhe në të njëjtën kohë për dashurinë e pa kushte që duhet ta ketë besimtari ndaj Zotit të Madhërishëm. Pastaj trajtohet aspekti historik i agjërimit dhe qëllimi fisnik i agjërimit për ta ndritur aspektin shpirtëror të besimtarit dhe për ta ofruar më shumë te Zoti. Po ashtu, agjërimit, përveç si adhurim i jepet rëndësi e madhe edhe si instrument për kontrollin e nefsit, egos, dhe për vlerën që ka në moralizimin e besimtarit, duke e larguar atë jo vetëm nga pija e ngrënia, por edhe nga fjala dhe vepra e ndaluar. Hafëz Aliu, në këtë hytbe, rëndësinë e agjërimit e nxjerr edhe në aspektin e drejtësisë sociale dhe solidarizimit me të tjerët. Ai në paragrafin përmbyllësh të kësaj hytbe, u drejtohet besimtarëve duke tërhequr vëmendjen për urtësitë e mëdha të agjërimit dhe kujdesin ndaj njëri-tjetrit. “Hazreti Jusufi a.s. në vjetët e zisë gjer mos ngopte të varfrit t’urët, vetë s’futte bukë në gojë. Ne, vallë a i mendojmë të varfrit që agjërojnë pa bukë?”(6)

“Mirë se erdhe hënëz e uruar” është shkrimi i hafëz Aliut, i botuar në numrin 1/1929, të revistës “Zani i Naltë”. Autori në këtë shkrim shpreh gëzimin ndaj ardhjes së muajit të Ramazanit, duke e quajtur si hënëz e uruar dhe duke i uruar mirëseardhje, “Mirë se vjen hënë e agjërimit! Ti po vjen si një dhuratë qiellore e dërguar nga ana e Zotit, duhet të pritet me nderime të nalta, duhet pritur me buzë të qeshur e me krahë hapët.”(7) Që në fillim të kësaj teme autori bën fjalë për kategoritë e njerëzve që do t’i gjejë Ramazani i posa ardhur. Ndër këto kategori, ai thekson varfanjakët, gratë e veja, të vdekurit dhe shumë të tjerë, të cilët presin mësimin dhe porosinë e lartë të agjërimit për solidaritet, ndihmë, durim dhe gjithë ato urtësi që përfshinë ky muaj.(8)

Trajtimi i Ramazanit në revistën “Kultura Islame” nga hafëz Ali Korça

Revista “Kultura Islame” ka qenë botim filozofik, letrar, moral e shoqëror i Komunitetit Mysliman Shqiptar, me drejtor përgjegjës z. Sadik Bega, e cila e ka mbuluar një hapësirë kohore nga 1 shtatori i vitit 1939 e deri në janar-shkurt të vitit 1946.(9) Pas ndërprerjes së punës dhe veprimtarisë së revistës “Zani i Naltë” për hafëz Ali Korçën vazhdon të mbetet muaji i Ramazanit tema më interesante që e preokuponte ku edhe vazhdoi t’i botoi shkrimet e tij në revistën “Kultura Islame”.

“Rreth hënës së Ramazanit” është artikulli i botuar në numrin e muajit shtator – tetor 1940, në revistën “Kultura Islame”(10), i cili vazhdon edhe në numrat e tjerë. Në këtë shkrim hafëz Aliu, ndriçon pjesën historike të jetës para islame arabe. Po në këtë studim prek interesimin arab të hershëm për astronominë. Në këtë kontekst, duke përshkruar jetën e vështirë të shkretëtirës së thatë e të mundimshme, arabët gjatë udhëtimeve me karvanët e gjatë tregtar, orientoheshin përmes yjeve. Në vijim vë në dukje se astronomia morri hovin e zhvillimit me mësimet kuranore.(11) Nga analiza e thellës që i bënë kësaj çështje, hafëz Aliu, bënë thirrje dhe na e kujton detyrimin fetar për studimin e shkencave natyrore dhe astronomike. “Kur ani e detyroi besnikun e vet të studioi kartën e qiellit që me anën e saj të kuptojë madhërinë e pashembullt të Zotit dhe me anë të kësaj të njoh kohën, të dijë hisabet dhe të udhëtojë.”(12)

“Rreth hënës së Ramazanit” është vazhdim i artikullit paraprak. Ky artikull është botuar në numrin e muajit nëntor të vitit 1940, në revistën “Kultura Islame”.(13) Në këtë pjesë, hafëz Aliu, konstaton përmes llogaritjeve numrin e ditëve të vitit diellor prej 365 ditësh dhe atij hënor prej 354 ditësh, duke konstatuar lëvizjen prej 11 ditësh për vitin hënor. Në këtë pjesë të trajtimit janë dy specifika, e para që është llogaritje e detajuar matematikore e kohore, flet për kohën, klimat, zonat kohore, muajt e përllogaritje të ndryshe që lidhen me këto kategori, që në fakt edhe sot është problem t’i dimë. Ndërsa pjesa e dytë e shkrimit është fikh, jurisprudencë islame, por që përfshinë trajtesa jo pak të komplikuara, e cila sistemohet në formën pyetje-përgjigje.

Tejet i rëndësishëm është fakti se çka e shtyu hafëz Ali Korçën t’i hyjë kësaj teme aq të komplikuar, ku shkakun e sqaron në artikullin e botuar me titull “Shkaku i artikullit rreth hënës së Ramazanit”, në po këtë revistë, numër. 6/1941. Hafëz Aliu thekson arsyen që e shtyri t’i hynte kësaj pune me vlerë për sistemin kalendarik islam shqiptar, e që ishte ofendimi që i bëri një i ri, i cili kishte deklaruar se “hoxhallarët s’kuptojnë asgjë nga astronomia përveç disa fjalëve arabisht”. Ky rast, si duket, e detyroi që ai t’i hynte kësaj çështjeje në mënyrë shumë të hollësishme. Në vazhdim të punimit theksohen emrat dhe nivelet e yjeve përmes të cilave bëhet njehsimi i kohës.(14) Fatkeqësisht, me këtë formë nënçmimi ballafaqohen edhe sot hoxhallarët e fetarët, por fatbardhësisht e kemi modelin se si duhet të reagojmë në rastet e tilla duke e pasuar shembullin e hafëz Ali Korçës.

“Ç’është agjërimi dhe përse na u bë farz”, është shkrimi i radhës i hafëz Aliut i botuar në revistën “Kultura Islame” për muajin tetor 1941. Në këtë vazhdim autori i qaset citatit të Kur’anit që i referohet agjërimit, “O ju të cilit keni besuar, ju është bërë obligim juve agjërimi, sikur se për ata që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare, 183). Po ashtu janë prekur temat vitale ndërmjet agjëruesit dhe agjërimit si detyrim i dorës së parë, si dhe shumë tema të tjera.

Përfundim

Kombi shqiptar në mesin e vet ka pasur dijetarë e hoxhallarë të mëdhenj të cilët kanë dhënë kontribut të madh si në çështjen kombëtare e po ashtu edhe në çështjen fetare, letrare e shkencore. Trajtimet të cilat ua kanë bërë dijetarët shqiptar çështjeve të rëndësishme islame dëshmojnë për mishërimin dhe lidhjen e fuqishme që ka pasur dhe vazhdon të ketë identiteti ynë kombëtar dhe fetar. Po ashtu ky kontribut dëshmon edhe për kulturën e thellë islame në kombin dhe në gjeografinë tonë shqiptare. Besoj fuqishëm se është detyrim yni intelektual të nxjerrim në dritë kontributin e dijetarëve tonë si dëshmia më e mirë e pajtueshmërisë së plotë ndërmjet identitetit tonë kombëtar e fetar. Kontributi i tyre dhe shpërfaqja e punës së madhe të tyre, neve gjeneratës së këtij shekulli të ri, na bënë krenarë me identitetin tonë shqiptar dhe mysliman.



_____________________________

Dituria Islame 376



Mr. Abdullah Klinaku