Raport: Izraeli planifikon të pushtojë qytetin e Gazës dhe të dëbojë civilët

Sipas kanalit izraelit Channel 12, kryeministri Benjamin Netanyahu pritet të paraqesë sot në mbledhjen e kabinetit një plan për vendosjen e kontrollit të plotë ushtarak tokësor në Rripin e Gazës.
Burime që folën për transmetuesin izraelit thanë se hapi i parë i planit është pushtimi i qytetit të Gazës, në veri të territorit. Në bashkërendim me Shtetet e Bashkuara, ushtria izraelite do të detyrojë fillimisht civilët të evakuohen drejt pjesës qendrore të enklavës. Aty, forcat izraelite do të krijojnë infrastrukturë të përkohshme për civilët – një proces që mund të zgjasë me javë të tëra. Pas zhvendosjes së plotë të popullsisë civile, trupat izraelite do të hyjnë në qytetin e Gazës.
Raporti gjithashtu thekson se presidenti amerikan Donald Trump pritet të mbajë një fjalim për zgjerimin e ndihmës humanitare, duke përfshirë një fond prej 1 miliard dollarësh për krijimin e qendrave të reja të shpërndarjes së ndihmave.
Në të njëjtën kohë, Izraeli synon të aneksojë zonën përreth gardhit të Gazës, që ka qenë e kontrolluar prej tij që nga fillimi i luftës, sipas raportit.
Shefi i Shtabit të Ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, ka kundërshtuar planin, duke paralajmëruar se pushtimi i Gazës do ta zhysë Izraelin në një “vrimë të zezë”. /mesazhi