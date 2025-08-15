Raporte për bisedime mbi zhvendosjen e palestinezëve të Gazës në Sudanin e Jugut

Sipas Reuters, po zhvillohen bisedime mes Sudanit të Jugut dhe Izraelit për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza.
Tre burime konfidenciale kanë thënë se ende nuk është arritur asnjë marrëveshje.
Plani do të parashikonte dërgimin e palestinezëve në një vend të prekur nga vite të tëra dhune politike dhe etnike.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar më herët se synon të zgjerojë kontrollin ushtarak në Gaza dhe se palestinezët duhet të largohen vullnetarisht, ide e refuzuar nga udhëheqës arabë dhe botërorë. /mesazhi
