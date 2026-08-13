Raporti akuzon kompaninë Meta për shtypje sistematike të përmbajtjes palestineze

Praktikat e moderimit të përmbajtjes së kompanisë Meta kanë kufizuar sistematikisht zërat palestinezë në Facebook dhe Instagram, sipas një raporti nga grupi palestinez për të drejtat dixhitale “7amleh” dhe një studiues në Universitetin e Utrecht, transmeton Anadolu.
Raporti i ‘Platformicide of Palestine 2021-2025’ ekzaminoi 3.520 raste të paraqitura në Observatorin Palestinez të “7amleh” për Shkeljet e të Drejtave Digjitale nga janari 2021 deri në dhjetor 2025.
Rastet përfshinin pezullime të llogarive, heqje postimesh, kufizime në transmetimin e drejtpërdrejtë dhe shpërndarje të reduktuar të përmbajtjes. Raporti përdor termin “platformicide” për të përshkruar atë që e konsideron fshirjen strukturore të dukshmërisë dhe pjesëmarrjes palestineze në mediat sociale.
Ndërsa nuk arrin në përfundimin se Meta ka censuruar qëllimisht përdorues individualë, raporti argumenton se kufizimet e përsëritura nuk mund të shpjegohen vetëm si gabime të izoluara teknike ose të moderuara.
Vetëm 32,5 për qind e rasteve të dokumentuara përfshinin një shkelje të identifikueshme të politikave. Ndër rastet kur u dha një arsye, politika e Metës për Organizatat dhe Individët e Rrezikshme përbënte 57,2 për qind të kufizimeve, një shifër që u rrit në 71,1 për qind në rastet që përfshinin gazetarë.
Politika synon të parandalojë mbështetjen për organizatat terroriste dhe të dhunshme, por raporti argumenton se ajo është zbatuar shumë gjerësisht për gazetarët, organizatat e medias, aktivistët dhe grupet e shoqërisë civile që mbulojnë luftën e Palestinës dhe Izraelit në Gaza.
Pezullimet e llogarive janë masa më e zakonshme përmbarimore, duke prekur rreth një të tretën e rasteve të dokumentuara. Hulumtimi gjithashtu identifikoi kufizime më pak të dukshme, duke përfshirë uljen e arritjes dhe filtrimin e rekomandimeve, të cilat përdoruesit zakonisht i përshkruajnë si “ndalim në hije”.
Sipas raportit, gati gjysma e 2.828 apelimeve të paraqitura nga “7amleh” në emër të përdoruesve të prekur nuk morën përgjigje nga Meta.
Meta ka thënë më parë se po punonte për të përmirësuar saktësinë e moderimit në gjuhën arabe, për të drejtuar përmbajtjen tek rishikuesit e njohur me dialektet përkatëse arabe dhe për t’u ofruar përdoruesve shpjegime më të qarta të vendimeve përmbarimore.
Raporti i bën thirrje Metës të urdhërojë një auditim të pavarur të të drejtave të njeriut, të reformojë zbatimin e politikës së Organizatave dhe Individëve të Rrezikshëm dhe të forcojë mbrojtjen për përmbajtjen gazetareske dhe me interes publik.