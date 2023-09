Raporti: Siria po bën miliona me drogën që e trafikon në Europë!

Evropa është një qendër kryesore tranziti për ‘Captagon’, një drogë e paligjshme e lirë, e popullarizuar në Lindjen e Mesme që përfiton drejtpërdrejt nga regjimi i Presidentit Bashar Assad në Siri.

Trafikantët kanë përdorur gjithnjë e më shumë vendet evropiane për të dërguar tableta Captagon që udhëtojnë nga Lindja e Mesme në Gadishullin Arabik, sipas një raporti të ri nga Qendra Evropiane e Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga Drogat (EMCDDA) dhe Zyra Federale e Policisë Kriminale Gjermane (BKA).

Kontrabanda e drogës – e cila shitet me pakicë në rrugë me rreth 3 dollarë për pilulë – përmes Evropës ka të ngjarë “të synojë të shmangë kontrollet nga autoritetet në tregjet e destinacionit, të cilët nuk kanë gjasa të dyshojnë se tabletat Captagon do të dërgoheshin nga BE-ja”, thanë autorët.

Captagon është një drogë e tipit amfetamine shumë të varur, e prodhuar dhe konsumuar kryesisht në Lindjen e Mesme, veçanërisht në Siri dhe Liban. Tregtia e saj e paligjshme ka krijuar një biznes që vlerësohet të jetë deri në 57 miliardë dollarë.

Prodhimi i drogës ka qenë i lidhur gjerësisht me regjimin e Asadit në Damask, me lidhje që lidhnin tregtinë e drogës me shumë zyrtarë sirianë dhe anëtarë të familjes së Asadit. Sipas raportit, autoritetet gjermane konfirmuan se tregtia e Captagonit është “nën patronazhin” e regjimit të Asadit, i cili përfiton drejtpërdrejt nga dërgesat.

Droga siguron një “linjë shpëtimi financiar” për makinën luftarake të regjimit sirian, sipas qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, e cila shkroi në fillim të këtij viti se vëllai i diktatorit, Maher al-Assad, “komandon njësinë e Ushtrisë Siriane duke lehtësuar shpërndarjen dhe prodhimin e droga”.

Qeveria siriane nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave të shumta për koment.

Në fillim të këtij viti, BE-ja iu bashkua Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar në sanksionimin e individëve sirianë të lidhur me tregtinë e Kaptagonit – duke përfshirë anëtarë të familjes Assad, zyrtarë në ushtrinë siriane dhe udhëheqës të milicive të lidhura me regjimin.

Qendra transitore evropiane

Evropa nuk është një “treg i rëndësishëm konsumi” për Captagon, thuhet në raport, me pjesën më të madhe të tregut që shtrihet në disa vende të Lindjes së Mesme dhe në Gadishullin Arabik, veçanërisht në Arabinë Saudite, e cila ka qenë destinacioni për disa nga dërgesat më të mëdha të Captagonit në vitet e fundit.

Të enjten, Emiratet e Bashkuara Arabe penguan një përpjekje për të kontrabanduar më shumë se 80 milionë tableta kaptagon në vend, sipas ministrisë së brendshme të vendit. 13 ton pilula, me vlerë tregu 700 milionë euro, u gjetën të fshehura në pesë kontejnerë transporti.

Por pavarësisht mungesës së një tregu për ilaçin, Evropa është bërë një qendër popullore tranziti.

Sipas raportit të EMCDDA, i cili mblodhi të dhëna nga Austria, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Holanda dhe Rumania, autoritetet kanë sekuestruar dërgesa të shumta të mëdha të tabletave Captagon në Evropë që nga viti 2018, shumica e tyre në tranzit drejt vendeve të Gadishullit Arabik.

Në total, rreth 127 milionë tableta dhe 1,773 kilogramë (10,6 milionë tableta shtesë) u sekuestruan në vendet evropiane, sipas të dhënave të mbledhura për raportin, me sekuestrimin më të madh të regjistruar në Itali në vitin 2020.

Dërgesat ose u ridrejtuan drejtpërdrejt në vendet e tyre të destinacionit ose shkarkoheshin dhe ripaketoheshin në BE.

Prodhimi holandez Captagon

Raporti gjeti gjithashtu prova të prodhimit të Captagon në Evropë, kryesisht në Holandë.

Autoritetet holandeze kanë raportuar se kanë zbuluar një ose dy vende të mëdha prodhimi – ku tabletat Captagon prodhohen nga pluhuri i amfetaminës – në territorin e tyre çdo vit.

“Besohet se prodhimi i tabletave Captagon nuk është një aktivitet tipik i prodhuesve të drogës sintetike në vend, por më tepër një mënyrë oportuniste për të fituar para”, thuhet në raport.

Sipas raportit, janë kryesisht shtetas sirianë dhe libanezë ata që janë të përfshirë në tregtinë e trafikut të Kaptagonit – disa banojnë në BE dhe të tjerë bëjnë vizita të shpeshta në rajon – ndërsa rrjetet kriminale të lidhura me drogën në BE nuk duket të jenë të përfshirë.

Raporti bën thirrje për një përgjigje të koordinuar të BE-së për të trajtuar dy çështjet kryesore: Prodhimin e tabletave Captagon brenda BE-së; dhe përdorimin e vendeve të BE-së si zona tranziti për tabletët e prodhuar diku tjetër.