Raundi i ardhshëm i negociatave Rusi-Ukrainë pritet më 26-27 shkurt

Kreu i zyrës presidenciale të Ukrainës, Kyrylo Budanov, ka deklaruar se raundi i ardhshëm i negociatave Rusi-Ukrainë mund të zhvillohet më 26-27 shkurt, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve RBC-Ukraine, Budanov tha se negociatat midis Ukrainës dhe Rusisë po i afrohen pikës në të cilën palët do të duhet të marrin vendime përfundimtare për të “vazhduar këtë luftë ose për të ecur drejt paqes”.
Budanov, raportoi Ukrinform, gjithashtu tha se një shkëmbim i të burgosurve mund të ndodhë këtë javë.
“Ne po punojmë për këtë. Shpresoj se do të ndodhë këtë javë”, tha ai, duke shtuar se numri i të burgosurve të shkëmbyer do të jetë “domethënës” më i lartë se herën e fundit.
Megjithatë, ai nuk dha detaje të mëtejshme.
Javën e kaluar, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se pret që raundi i ri i bisedimeve me Rusinë të zhvillohet para fundit të shkurtit.
“Ne po mbështetemi në takimin e ardhshëm dhe do të ishte e drejtë ta mbanim atë në shkurt. Është e rëndësishme që evropianët të jenë të pranishëm, Franca, Britania e Madhe, Gjermania, Italia dhe gjithashtu Zvicra si vendi pritës”, tha ai.
Rusia dhe Ukraina zhvilluan një raund të tretë bisedimesh për paqe në Gjenevë të Zvicrës, më 17-18 shkurt, pas dy raundeve të mëparshme në kryeqytetin Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe më herët këtë muaj dhe në janar.