Reagime ndërkombëtare pas sulmit vdekjeprurës të huthëve në aeroportin e Riadit

Sulmi i huthëve ndaj Aeroportit Ndërkombëtar të Riadit, në Arabinë Saudite, ku mbetën të vrarë 12 persona dhe u plagosën mbi 300 të tjerë, është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe disa shtete të tjera.
Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi sulmin si të tmerrshëm dhe tha se Uashingtoni po shqyrton mundësinë e përfshirjes në luftën kundër huthëve. Ai bëri të ditur se së shpejti do të bisedojë me princin e kurorës saudite, Mohammed bin Salman, për këtë çështje.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, konfirmoi se në sulm u vra edhe një shtetas amerikan, ndërsa shprehu solidaritetin e SHBA-së me Arabinë Saudite dhe ngushëllimet për familjet e viktimave.
I dërguari i posaçëm i OKB-së për Jemenin, Hans Grundberg, paralajmëroi se sulmet ndaj aeroporteve civile përbëjnë një përshkallëzim serioz, kërcënojnë sigurinë rajonale dhe vështirësojnë përpjekjet për paqe në Jemen.
Sulmin e dënuan gjithashtu Egjipti, Katari, Pakistani, Jordania, Omani dhe Palestina. Këto vende shprehën solidaritetin me Riadin dhe theksuan nevojën për respektimin e sovranitetit të Arabisë Saudite dhe mbrojtjen e civilëve.
Edhe Japonia e dënoi sulmin, duke deklaruar se sulmet ndaj civilëve nuk mund të tolerohen në asnjë rrethanë.
Sulmi i së shtunës ishte i treti ndaj aeroportit të Riadit brenda një jave dhe, sipas raportimit, më vdekjeprurësi në Arabinë Saudite në më shumë se një dekadë.
Ngjarja ndodh në një kohë kur luftimet në Jemen po intensifikohen, ndërsa Arabia Saudite vazhdon fushatën ajrore kundër huthëve në mbështetje të forcave të qeverisë jemenase të njohur ndërkombëtarisht. /mesazhi