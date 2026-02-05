Reagimi i këtij burri në aferën Epstein: “Nuk e di ç’po bëja me të brendshme atje”

Kush është politikani europian që tashmë s’e do veten?
Publikimi i më shumë se tre milionë dokumenteve të reja që lidhen me rastin e pedofilit Jeffrey Epstein ka tronditur përsëri elitat politike dhe financiare në të dy anët e Atlantikut.
Vëmendja tani është te Lord Peter Mandelson, një ish-ministër dhe ambasador në Shtetet e Bashkuara dhe një nga strategët kryesorë të politikës “Laburiste e Re” të ish-kryeministrit dhe bashkëpunëtorit aktual të ngushtë të Donald Trump, Tony Blair, shkruan BBC.
Sipas emaileve që tani janë të disponueshme publikisht, Mandelson i dërgoi Jeffrey Epstein informacione që ishin jashtëzakonisht të ndjeshme dhe potencialisht të rëndësishme komercialisht në atë kohë.
Aferës i shtojnë peshë akuzat për transaksione financiare midis Epstein dhe Mandelson. Dokumentet përmendin një pagesë prej 75,000 dollarësh për Mandelson në fillim të viteve 2000, si dhe një pagesë prej 10,000 paund për partneren e tij në vitin 2009.
Në të njëjtën kohë, u publikuan fotografi që e kompromentojnë më tej ish-ministrin.
Në njërën prej tyre, Mandelson është fotografuar me të brendshme në apartamentin luksoz të Epstein në Paris, ndërsa në një tjetër, një grua e paidentifikuar po i masazhon këmbën.
Fotot vijnë nga arkivi privat i Epstein, dhe Mandelson pretendon se nuk ka kujtesë për rrethanat në të cilat janë bërë ose për njerëzit në to, raporton Daily Mail.
“Nuk e di çfarë po bëja me të brendshme atje,” tha Mandelson, ndër të tjera.
Ai pranoi se Epstein e ndihmoi të hynte në sektorin financiar pas karrierës së tij politike dhe se ishte “shumë i besueshëm”, veçanërisht pas dënimit të Epstein në vitin 2008.
“Është një gabim për të cilin pendohem thellësisht,” tha ai, duke shtuar se donte t’u kërkonte falje viktimave. /tesheshi