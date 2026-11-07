Reperi amerikan Macklemore: 9 arena të mëdha refuzuan koncertet në mbështetje të Palestinës

Reperi amerikan Macklemore ka bërë të ditur se nëntë arena të mëdha në SHBA kishin refuzuar planet për të organizuar koncerte në mbështetje të Palestinës, duke akuzuar operatorët e ambienteve se i penguan këto aktivitete pasi mësuan se ato ishin pjesë e turneut të tij bamirës “Palestina e Lirë”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të gjatë të publikuar në Instagram, artisti fitues i çmimit Grammy tha se kishte planifikuar ta sillte turneun në SHBA, pas koncerteve të suksesshme në Dublin, Paris dhe Londër.
“Pas disa javësh përpjekjesh për të kontaktuar, nëntë arena të mëdha amerikane na kanë refuzuar”, shkroi ai, duke përmendur Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center dhe Climate Pledge Arena.
Macklemore tha se ekipi i tij kishte marrë deri në mesin e shtatorit data të lira për organizimin e koncerteve në këto ambiente deri në fund të vitit, por këto mundësi u zhdukën sapo operatorët mësuan se koncertet do të organizoheshin në mbështetje të Palestinës.
“Dyert u mbyllën”, tha ai, duke shtuar se gjatë më shumë se dy dekadave të karrierës së tij me turne nuk kishte përjetuar kurrë diçka të ngjashme.
Reperi akuzoi figura të fuqishme të industrisë së argëtimit se po përpiqen të heshtin artistët që shprehin publikisht mbështetjen e tyre për palestinezët, duke argumentuar se interesat komerciale po vendosen mbi lirinë e shprehjes.
“Ne jetojmë në një vend që krenohet me lirinë e fjalës”, shkroi ai, duke vënë në pikëpyetje se përse individët e pasur mund të vendosin se cilat kauza lejohen të mbështesin artistët.
Ai kritikoi gjithashtu frikësimin dhe shtypjen e zërave pro-palestinezë, duke theksuar se i vinte keq që nuk kishte folur publikisht më herët për përvoja të ngjashme.
Macklemore vlerësoi pjesën evropiane të turneut të tij, duke u shprehur se tre koncertet e mbajtura me bileta të shitura plotësisht mblodhën dhjetëra mijëra njerëz, si dhe më shumë se 40 artistë dhe folës që mbështesin të drejtat e palestinezëve.
Pavarësisht pengesave, ai u zotua se do të vazhdojë organizimin e koncerteve bamirëse, potencialisht edhe jashtë SHBA-së.
“Angazhimi ynë për të mbledhur fonde dhe për të qëndruar në solidaritet me popullin palestinez mbetet i njëjtë. Ne do t’i ndërtojmë vetë skenat tona”, tha ai.