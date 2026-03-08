Reperi fiton zgjedhjet në Nepal, do të bëhet kryeministër i vendit

Reperi Balendra Shah ka mposhtur ish-kryeministrin e Nepalit, Sharma KP Oli, në zgjedhjet e përgjithshme të vendit. Komisioni Zgjedhor i Nepalit konfirmoi se Shah, 35 vjeç, mori 68,348 vota krahasuar me 18,734 të Olit, duke e rrëzuar ish-udhëheqësin në zonën e tij zgjedhore parlamentare.
Shah, i cili dha dorëheqjen si kryetar bashkie i Katmandusë në janar për t’iu kundërvënë Olit në zonën e tij zgjedhore, pritet të bëhet kryeministër i Nepalit pasi partia e tij RSP fitoi zgjedhjet e përgjithshme.
Ai ka qenë anëtar i skenës së hip hopit nepalez për disa vite, dhe një nga këngët e tij “Balidan” për sakrificën në gjuhën nepaleze ka fituar miliona shikime në YouTube.
Në shtator të vitit 2025, në Nepal shpërthyen trazira me të ashtuquajturat demonstrata të Gjeneratës Z, të shkaktuara nga ndalimi i platformave të rrjeteve sociale nga Oli.
Demonstratat u përshkallëzuan me protestuesit që kritikuan sistemin politik të Nepalit.
Një total prej 77 personash u vranë gjatë protestave dhe një hetim i BBC-së zbuloi se shefi i policisë së vendit lëshoi një urdhër për të qëlluar me armë vdekjeprurëse kundër mijëra protestuesve të paarmatosur.
Shahu foli në mbështetje të protestuesve dhe në një moment e quajti Olin një “terrorist” që kishte tradhtuar vendin e tij.