Ankaraja iu përgjigj Podgoricës që futi viza për qytetarët turq si përputheje me politikën e BE
Turqia ka pezulluar regjimin pa viza për qytetarët malazezë me pasaporta të zakonshme, më pak se katër javë pasi Podgorica futi vizat për qytetarët turq në mënyrë që të përputhet me politikën e vizave të Bashkimit Evropian, raportuan mediat malazeze.
Vendimi u nënshkrua nga Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan dhe u botua sot në Gazetën Zyrtare Turke.
Ai pezullon zbatimin e një pjese të marrëveshjes për heqjen e ndërsjellë të vizave që të dy vendet nënshkruan në janar 2008.
Mali i Zi gjithashtu futi përkohësisht viza për qytetarët turq vitin e kaluar pasi një banor 25-vjeçar i Podgoricës u godit me thikë për vdekje më 26 tetor në lagjen Zabjelo të Podgoricës.
Pas sulmit, në Podgoricë u mbajtën protesta duke kërkuar dëbimin e turqve dhe disa lokale në pronësi të qytetarëve turq u shembën. Kërkesa për vizë hyri në fuqi më 30 tetor 2025, raporton Tanjug.
Regjimi i vizave për katër vende të tjera
Policia fillimisht arrestoi një shtetas turk dhe një shtetas azerbajxhanas me dyshimin për pjesëmarrje në sulm. Gjykata e Lartë në Podgoricë ua hoqi paraburgimin sepse pamjet e kamerave të mbikëqyrjes konfirmuan se të dy ishin në akomodimin e tyre në kohën e sulmit.
Policia më pas arrestoi dy të dyshuar të tjerë, të dy shtetas azerbajxhanas.
Në dhjetor 2025, qeveria malazeze lejoi përsëri qytetarët turq të hynin pa vizë, por shkurtoi qëndrimin e lejuar nga 90 në 30 ditë. Ky regjim ishte i vlefshëm deri në fund të tetorit të këtij viti.
Vendimi për të futur vizë për hyrje në Mal të Zi ka qenë në fuqi që nga 1 nëntori dhe përfshin qytetarët e Turqisë, Rusisë, Bjellorusisë, Kinës dhe Arabisë Saudite.
Qeveria miratoi rregulloren në korrik, duke përmendur nevojën për t’u përafruar me politikën e vizave të BE-së sipas kapitullit 24 të negociatave, i cili mbulon drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. /tesheshi