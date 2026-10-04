Ashtu si në ndeshjen e javës së kaluar në Hungari, futbollistët e Republikës së Irlandës ulën kokën gjatë intonimit të himnit izraelit dhe nuk shtrënguan duart me ta para ndeshjes.
Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Republika e Irlandës nuk shtrënguan duart para ndeshjes me Izraelin
ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI
Çfarë të bëni nëse nuk keni gomë rezervë?
Mesazhi.com - 0
Shumë automjete sot nuk kanë gomë rezervë, ndërsa disa prej tyre kanë edhe instalime gazi, ku hapësira e gomës rezervë përdoret për rezervuarin. Për...