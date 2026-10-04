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Republika e Irlandës nuk shtrënguan duart para ndeshjes me Izraelin

Ashtu si në ndeshjen e javës së kaluar në Hungari, futbollistët e Republikës së Irlandës ulën kokën gjatë intonimit të himnit izraelit dhe nuk shtrënguan duart me ta para ndeshjes.

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