Reshjet e dendura shkaktojnë përmbytje në disa qytete të Shqipërisë

Shqipëria po përballet me kushte të vështira atmosferike si pasojë e reshjeve intensive të shiut që kanë vazhduar pa ndërprerje ditët e fundit. Situata më problematike raportohet në disa qytete dhe zona të vendit, ku janë shënuar përmbytje të konsiderueshme.
Durrësi është një nga qytetet më të prekura, me lagje dhe rrugë të tëra të mbuluara nga uji, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve. Probleme të ngjashme janë shënuar edhe në Lezhë, ku përmbytjet kanë bllokuar hyrjet e pallateve dhe zonat urbane.
Në Shkodër dhe në zonat e Malësisë së Madhe, reshjet kanë shkaktuar dëme në banesa, rrugë dhe infrastrukturë, ndërsa situata paraqitet e rrezikshme për banorët dhe komunikimin rrugor.
Sipas Institutit të Gjeoshkencave, rrezik për përmbytje lokale paraqitet edhe në rajone të tjera si Kukësi, Vlora dhe zonat jugore të vendit, për shkak të intensitetit të lartë të reshjeve dhe rritjes së nivelit të lumenjve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin njoftimet zyrtare.