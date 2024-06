“Rilind” Jaguar XJS, super vetura që do të kushtojë 225 mijë funte – TWR thotë se vetëm 88 sosh do të prodhohen

Legjenda e garave të Rebord, TWR ka zbuluar sot veturën e saj të shekullit të 21-të, dhe me siguri do të tërheqë vëmendjen e entuziastëve me xhepa të thellë dhe një shije për Jaguarët klasikë.

V12 Super-GT Supercat do të ndërtohet nga themelet e Jaguar XJS ikonë dhe do të sjellë trashëgiminë e viteve të 80 dhe 90-ta, që dominojnë ekipin Tom Walkinshaw Racing te automjetet me performancë të lartë.

Zbulimi vjen përpara nisjes së verës, me librat e porosive tani të hapura, por blerësit do të kenë nevojë për xhepa të thellë: vetura e kufizuar në prodhim në vetëm 88 sosh do të fillojë me një çmim prej 225 mijë funte.

TWR po ringjallet nga Fergus Walkinshaw (djali i themeluesit me emër Tom Walkinshaw) dhe John Kane si prodhues i automobilave me performancë të lartë me porosi.

TWR Supercat është një veturë me 600 kuaj-fuqi V12 GT, i ndërtuar nga platforma legjendare XJS.

Ndërruesi manual me gjashtë shpejtësi, materialet që e bëjnë më të lehtë, i ofrojnë ngasësit një përvojë të veçantë.

Historia e TWR me XJS shkon prapa në fitoret nga pista e famshme e Spanjës deri në Bathurst të Australisë, dhe së bashku të dy kanë triumfuar në disa nga mjediset më rraskapitëse në botë.