Kreu i agjencisë ruse të hapësirës Roscosmos, Dmitry Rogozin, pretendon se Rusia do të shkatërronte vendet e NATO-s në një luftë bërthamore brenda gjysmë ore.

Në kanalin e tij Telegram, ai i bëri thirrje Rusisë që të mos lejojë që kjo të ndodhë.

“Në luftën bërthamore, ne do të shkatërrojmë vendet e NATO-s për gjysmë ore. Por ne nuk duhet ta lejojmë këtë, sepse pasojat e shkëmbimit të goditjeve bërthamore do të ndikojnë në gjendjen e tokës sonë”, ka shkruar ai.

“NATO po bën luftë kundër nesh. Tani është e qartë për të gjithë. Batalionet kombëtare të Ukrainës dhe Forcat e Armatosura të Ukrainës janë operatorë të trajnuar nga instruktorët e NATO-s që shtypin levat dhe butonat e armëve të NATO-s”, shtoi Rogozin.

Sipas tij, mposhtja e “një armiku më të fuqishëm ekonomikisht dhe ushtarakisht me armë konvencionale është e mundur vetëm me solidaritet të plotë të të gjithë vendit me ushtrinë, si dhe me mobilizimin e ekonomisë shtetërore dhe transferimin e kompleksit ushtarak-industrial të Rusisë dhe sektorëve industrialë të lidhur me bazat ushtarake”.

“Dhe kjo duhet bërë menjëherë dhe shpejt”, përfundon ai. /koha