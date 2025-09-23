Romë, priftërinjtë kundër gjenocidit luten për paqe në Gaza

Grupi “Priftërinjtë Kundër Gjenocidit”, i formuar nga priftërinj që i përkasin Kishës Katolike për të protestuar kundër veprimeve të Izraelit në Rripin e Gazës, u lut në kryeqytetin italian, Romë, për t’i dhënë fund masakrës në Palestinë, raporton Anadolu.
Grupi “Priftërinjtë Kundër Gjenocidit”, i themeluar së fundmi në Itali nga priftërinj katolikë dhe tani i bashkuar nga më shumë se 1.200 priftërinj nga 34 vende, u mblodh fillimisht në kishën “Sant’Andrea al Quirinale”.
Atje, priftërinjtë u lutën për t’i dhënë fund gjenocidit në Gaza dhe për paqe. Pastaj marshuan drejt Dhomës së Deputetëve Italianë dhe më pas në kishën “Caravita”.
Grupi përfundoi marshimin me një meshë dhe fjalime në kishën “Caravita”.
Hetuesit e OKB-së arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës, ku më shumë se 65.300 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite që nga tetori i vitit 2023.