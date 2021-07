Rregullatori i barnave i BE-së rekomandon vaksinën Moderna për fëmijët 12-17 vjeç

Agjencia Evropiane e Mjekësisë (EMA) ka autorizuar vaksinën Moderna të SHBA-së kundër koronavirusit të ri (COVID-19) për përdorimin tek fëmijës e moshës 12-17 vjeç, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një njoftim, agjencia tha se EMA “ka rekomanduar dhënien e një zgjerimi të indikacionit për vaksinën COVID-19 ‘Spikevax’ (më parë vaksina Moderna) për të përfshirë përdorimin tek fëmijët e moshës 12 deri në 17 vjeç”.

Vaksina Moderna tashmë është e autorizuar për përdorim tek njerëzit e moshës mbi 18 vjeç.

“Studimi tregoi se ‘Spikevax’ prodhoi një përgjigje të krahasueshme të antitrupave tek fëmijët 12-17 vjeç me atë që shihet tek të rinjtë e moshës 18-25 vjeç”, tha EMA.

Efektet anësore, përfshirë dhimbja dhe ënjtja në vendin e injeksionit, si dhe lodhja dhe dhimbja e kokës, ishin të ngjashme me ato tek të rritur e rinj që përjetuan pas vaksinimit.

“Këto efekte janë zakonisht të lehta ose të moderuara dhe përmirësohen brenda disa ditësh nga vaksinimi”, tha EMa.

Zbatimi i dozës do të jetë i njëjtë me dy injeksione për një periudhë kohore prej katër javësh.

Bazuar në vendimin e EMA-s, vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) do të jenë të lira të vendosin nëse do të zgjerojnë programet e tyre të vaksinimit tek adoleshentët e rinj.

Vaksina Moderna ishte vaksina e dytë e regjistruar kundër virusit COVID-19, e autorizuar në BE pas asaj të kompanisë Pfizer/BioNTech.

Në fund të muajit maj, EMA autorizoi vaksinën Pfizer/BioNTech për fëmijët e moshës 12-15 vjeç. /aa