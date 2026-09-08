Rrëshqitjet e dheut shkaktojnë 6 viktima dhe disa të zhdukur në Kinën lindore

Të paktën gjashtë persona humbën jetën dhe nëntë të tjerë mbeten të zhdukur pas një serie rrëshqitjesh dheu dhe toke që goditën provincën Jiangxi të Kinës lindore pas ditësh shirash të rrëmbyeshëm, raportuan mediat shtetërore të martën, transmeton Anadolu.
Pesë persona u konfirmuan të vdekur dhe shtatë të tjerë mbetën të zhdukur në fshatin Mingkeng në Qarkun Suichuan që nga mesdita e së martës, raportoi agjencia e lajmeve Xinhua, duke cituar zyrtarët lokalë.
Diku tjetër në qark, rrëshqitjet e dheut në qytezat Zuo’an dhe Tanghu lanë një person të vdekur dhe dy të tjerë të zhdukur.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë, së bashku me përpjekjet për të përforcuar rrugët e dëmtuara dhe për të parandaluar fatkeqësitë dytësore.
Fatkeqësitë pasuan ditë të tëra reshjesh të rrëmbyeshme të sjella nga Tajfuni Saudel, i cili shkaktoi përmbytje dhe rrëshqitje toke në pjesë të Kinës lindore dhe juglindore.
Saudel goditi tokën dy herë – në provincën Zhejiang më 28 gusht përpara se të godiste tokën përsëri si një stuhi tropikale në provincën fqinje Fujian më 3 shtator.
Në Fujian, disa njerëz mbetën të zhdukur pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje dhe fatkeqësi të tjera në rrethin Chengxiang të qytetit Putian.
Reshjet e dendura të shiut shkaktuan fatkeqësi dytësore në qytetin Huating, ku u shembën më shumë se 100 shtëpi, raportoi Xinhua, duke cituar autoritetet lokale.
Më shumë se 5.300 banorë në Suichuan janë evakuuar më parë nga zonat në rrezik, ndërsa qindra personel shpëtimi u vendosën në vend.