Rriten çmimet e naftës, bien bursat pas përshkallëzimit të konfliktit rajonal

Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm, ndërsa tregjet e aksioneve kanë shënuar rënie, teksa investitorët po vlerësojnë pasojat e sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Nafta e papërpunuar Brent u rrit deri në 13 për qind gjatë tregtimit në Azi të hënën në mëngjes, përpara se të stabilizohej më vonë. Rreth mesditës sipas kohës së Tokios, çmimi i saj ishte rreth 76.48 dollarë për fuçi, me një rritje prej rreth 5 për qind.
Në Azi, tregjet e aksioneve hapën me rënie. Indeksi Hang Seng Index në Hong Kong humbi rreth 2 për qind, ndërsa indeksi japonez Nikkei 225 ra me rreth 1.5 për qind.
Edhe në Shtetet e Bashkuara, kontratat e së ardhmes sinjalizuan humbje të konsiderueshme përpara hapjes së bursës. Kontratat që ndjekin indeksin S&P 500 dhe indeksin teknologjik Nasdaq Composite ishin të dyja në rënie me rreth 0.7 për qind, duke paralajmëruar një ditë të paqëndrueshme në Wall Street. /mesazhi