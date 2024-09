Rriten shqetësimet për planin e Ne’tanyahut për të imponuar sundim ush’tarak në Ga’za

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka ngjallur shqetësime për një ri-okupim të mundshëm të Rripit të Gazës dhe një kthim në sundimin ushtarak, një ndryshim domethënës që nga tërheqja e vitit 2005 nga enklava palestineze, raporton Anadolu.

Këto shqetësime u intensifikuan nga këmbëngulja e Netanyahut për ta mbajtur kontrollin mbi Korridorin e Filadelfit në kufirin Gaza-Egjipt, si dhe nga urdhri i tij drejtuar ushtrisë për t’u përgatitur për të shpërndarë ndihma humanitare për palestinezët në Gaza.

Që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza më 7 tetor të vitit 2023, shpërndarja e ndihmave humanitare është trajtuar nga Kombet e Bashkuara (OKB) dhe organizatat ndërkombëtare në mes të urisë në territorin palestinez të shkaktuar nga sulmet dhe bllokada shumëvjeçare e Izraelit.

Në muajt e parë të luftës, sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, vazhdimisht pohonte se Izraeli nuk do të ri-okupojë Gazën, nuk do të rindërtojë vendbanime atje dhe nuk do të rivendosë bllokadën.

Megjithatë, ky pohim bie ndesh me refuzimin e Netanyahut për të propozuar një plan të pas-luftës për Gazën, këmbënguljen e tij për të ruajtur praninë ushtarake izraelite në Korridorin e Filadelfit dhe urdhrin e tij drejtuar ushtrisë për t’u përgatitur për të shpërndarë ndihma humanitare që në fakt do të thotë të qëndrosh në Gaza.

Sundimi ushtarak

Sipas të përditshmes izraelite Yedioth Ahronoth, Netanyahu udhëzoi ushtrinë që të përgatitej për shpërndarjen e ndihmave humanitare në Gaza, në vend të organizatave ndërkombëtare në terren.

Ushtria, siç tha gazeta izraelite, “ka ngritur shqetësimet e saj në lidhje me idenë që synon të frenojë presionin ndërkombëtar kundër Izraelit”.

E përditshmja tha se zyra e Netanyahut shqyrtoi një sërë opsionesh në muajt e fundit për të përmirësuar situatën humanitare në Gaza.

Një nga zgjidhjet e mundshme ishte “caktimi i një gjenerali për të marrë përgjegjësinë për çështjen humanitare në Gaza për shpërndarjen e ndihmave humanitare”.

“Sido që të jetë, ky është një vendim shumë kompleks dhe jo domosdoshmërisht i zbatueshëm”, tha gazeta.

Sipas gazetës, përcaktimi i një gjenerali për të mbikëqyrur shpërndarjen e ndihmave humanitare në Gaza “do të thotë se përgjegjësia e Izraelit në Rripin e Gazës do të vazhdojë dhe ndoshta do të zgjerohet gjatë viteve të ardhshme”.

Më tej, thuhet se gjeneral brigade Elad Goren do të merret me çështje të përditshme taktike, si dërgimi i ndihmës humanitare në Gaza, riparimi i infrastrukturës lokale të shkatërruar në luftë dhe mbajtja e kontakteve me organizatat ndërkombëtare.

Dje, transmetuesi izraelit Channel 12 raportoi se këmbëngulja e Netanyahut për të mbajtur një prani ushtarake izraelite në Korridorin e Filadelfit “mund të çojë në planin real të Izraelit për Gazën, që është një kthim në sundimin ushtarak”.

Kanali izraelit shpjegoi se “në diskutimet e fundit, shefi i shtabit Herzi Halevi kundërshtoi shpërndarjen e ndihmave nga ushtarët, duke pretenduar se kjo rrezikon në mënyrë të panevojshme forcat tona dhe për këtë arsye ushtria nuk duhet të marrë pjesë në shpërndarjen e ndihmës, pasi organizatat ndërkombëtare janë përgjegjëse për këtë”.

Kanali gjithashtu përmendi sfida shtesë, duke përfshirë se “kontrolli ushtarak i Korridorit të Filadelfit ngre një çështje të së drejtës ndërkombëtare, pasi kontrolli i rrugës në fakt është përgjegjësi e Gazës, gjë që është e rëndësishme”.

Bisedimet për armëpushim

Ushtria izraelite vlerëson se sundimi ushtarak në Gaza do të kushtonte rreth 40 miliardë shekelë (10.7 miliardë dollarë) në vit.

“Ne do t’i përmbahemi çdo vendimi të marrë nga lidershipi politik”, tha ushtria izraelite.

Më parë, Netanyahu në disa raste ka deklaruar se ai kundërshton kthimin e Autoritetit Palestinez për të sunduar Gazën ose vazhdimin e pranisë së Hamasit.

Ai gjithashtu ka argumentuar se mbajtja e kontrollit të Korridorit të Filadelfit është jetike për sigurinë e Izraelit.

Qëndrimi i ashpër i Netanyahut mbi këtë korridor shihet nga liderët e opozitës dhe familjet e pengjeve izraelite në Gaza si pengesë e përpjekjeve për të arritur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve në Gaza me Hamasin.

Për muaj të tërë, SHBA-ja, Katari dhe Egjipti janë përpjekur të arrijnë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të siguruar një shkëmbim të të burgosurve dhe një armëpushim, si dhe për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Por përpjekjet e ndërmjetësimit kanë ngecur për shkak të refuzimit të Netanyahut për të përmbushur kërkesat e Hamasit për të ndaluar luftën.

Lufta e vazhdueshme e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë të paktën 40.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 94.300 të tjerë.

Gjithashtu një bllokadë e vazhdueshme e enklavës palestineze ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, duke lënë pjesën më të madhe të rajonit në gërmadha.

Izraeli përballet me akuza për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gaza.