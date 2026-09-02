Rritet në 1.220 numri i viktimave nga përmbytjet në Nepal-Kinë, gati 4.800 të zhdukur

Numri i të vdekurve nga përmbytjet e rrëmbyeshme dhe rrëshqitjet shkatërruese të dheut të javës së kaluar në kufirin Kinë-Nepal është rritur në 1.220, ndërsa rreth 4.762 persona, përfshirë 844 shtetas të huaj, vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur, treguan të mërkurën të dhënat e fundit zyrtare, transmeton Anadolu.
Sipas Autoritetit Kombëtar të Nepalit për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, në Nepal janë nxjerrë 1.204 trupa që nga 26 gushti, kur vendi himalajan u godit nga përmbytje masive të rrëmbyeshme, ndërsa 301 persona janë lënduar dhe rreth 4.216 vazhdojnë të jenë të zhdukur.
Autoritetet nepaleze thanë se rreth 900 persona të angazhuar në disa hidrocentrale në vend vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur.
Autoritetet thanë se 11.993 persona janë shpëtuar nga zonat e prekura nga përmbytjet, ndërsa 21.314 pjesëtarë të forcave të sigurisë, përfshirë ushtrinë dhe policinë, janë mobilizuar për të ndihmuar në operacionet e kërkim-shpëtimit që po vijojnë.
Ata shtuan se rreth 1,6 milion persona janë prekur nga përmbytjet e rrëmbyeshme në Nepal.
Të paktën 16 persona kanë humbur jetën në anën kineze të kufirit, ndërsa 546 rezultojnë të zhdukur, përfshirë 261 shtetas të huaj, sipas agjencisë së lajmeve Xinhua.
Qasja rrugore në zonën kryesore të portit Gyirong në Tibet, të cilin Kina e përcakton si Rajoni Autonom Xizang, i goditur nga rrëshqitjet e dheut, u rikthye të mërkurën pas ditësh punimesh “24 orë në ditë” për riparimin e autostradës së dëmtuar, raportoi Xinhua me bazë në Pekin.
Ekipet e shpëtimit, furnizimet e ndihmës dhe disa pajisje të shpëtimit kanë hyrë në zonën kryesore të operacioneve përmes rrugës së riparuar.
Një grup 44-anëtarësh i Ekipit për Ndihmë gjatë Fatkeqësive të Koresë së Jugut mbërriti të mërkurën në Nepal për të ndihmuar në kërkimin e personave të zhdukur. Të paktën nëntë shtetas të Koresë së Jugut janë mes të zhdukurve.
Kina ka dërguar gjithashtu ekspertë, si dhe dronë, pajisje dhe reagentë për testimin e ADN-së, pajisje për pastrimin e ujit dhe pajisje ndriçimi, raportoi media shtetërore.
India ka dërguar gjithashtu ekspertë për analizën e ADN-së.
Fatkeqësia ndodhi më 26 gusht, kur një akullnajë në malin Langtang Lirung të Nepalit u shkëput në një lartësi prej rreth 5.200 metrash, duke shkaktuar një ortek akulli dhe shkëmbinjsh, i cili u shndërrua në një rrjedhë masive mbetjesh dhe përfshiu luginat përgjatë kufirit.
Vërshimi i madh i ujit, së bashku me rrëshqitjet e dheut, goditi rajonet Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Kavre dhe Luginën e Katmandusë në Nepal, ndërsa në anën kineze mbuloi gjithashtu pikën kufitare Gyirong me Nepalin në Tibetin jugperëndimor, i njohur gjithashtu si Rajoni Autonom Xizang.