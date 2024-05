Rritet në 670 numri i të vdekurve nga rrëshqitja e tokës në Papua Guinenë e Re

Numri i të vdekurve nga rrëshqitja masive e dheut në Papua Guinenë e Re ka shkuar në 670, tha sot Agjencia e Migracionit e OKB-së, transmeton Anadolu.

Më shumë se 150 shtëpi janë varrosur vetëm në fshatin Yambali, raportoi Korporata Transmetuese Australiane duke cituar Serhan Aktoprak, një zyrtar i misionit të agjencisë së migracionit të OKB-së në Papua Guinenë e Re.

Ekipet e shpëtimit kanë kërkuar nëpër tokë dhe rrënoja për të tretën ditë sot për të mbijetuar të mundshëm të rrëshqitjes masive që goditi malësitë e largëta të vendit të Paqësorit, raportuan mediat lokale dhe ndërkombëtare.

Punonjësit e urgjencës i kanë zhvendosur viktimat në vende më të sigurta, ndërsa shpresat për të gjetur më shumë të mbijetuar nën rrënoja po shuhen çdo moment që kalon.

Rrëshqitja e madhe e dheut shkatërroi gjashtë fshatra dhe varrosi gati 1.200 shtëpi në provincën Enga, rreth 600 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit të vendit Port Moresby të premten.

Rrëshqitja e dheut ka bllokuar gjithashtu një rrugë që çon në Porgera, një qytet me një minierë të madhe ari.

Sipas grupit të ndihmës CARE Australia, rrëshqitja e dheut ka të ngjarë të ketë prekur mbi 4.000 njerëz.

Grupi tha se rrëshqitja e dheut e së premtes la mbeturina deri në 8 metra të thella në 200 kilometra katrorë, duke ndërprerë aksesin në rrugë dhe duke i vështirësuar përpjekjet e ndihmës.

Helikopterët janë mënyra e vetme për të hyrë në zonë.

Update: The UN estimates that at least 670 people have died in Papua New Guinea’s massive landslide. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/CemQZ5AnPk

