Rritet në 68,858 numri i viktimave në Gaza pavarësisht armëpushimit

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë vrarë pesë persona dhe janë gjetur 17 trupa të tjerë nën rrënoja.
Numri i përgjithshëm i viktimave nga lufta dyvjeçare e Izraelit kundër Gazës ka arritur në 68,858, ndërsa të plagosurit janë 170,664.
Sipas ministrisë, shumë trupa ende ndodhen nën rrënoja, pasi ekipet e shpëtimit nuk kanë arritur t’i nxjerrin. Që nga fillimi i armëpushimit më 11 tetor, të paktën 226 palestinezë janë vrarë dhe 594 janë plagosur nga sulmet izraelite. /mesazhi