Rritet në 72 numri i viktimave nga tërmeti në Filipine

Pasgoditjet vazhdojnë të trazojnë qytetarët tashmë në panik, disa ditë pas një tërmeti të fortë me magnitudë 6.9 ballë që goditi provincën Cebu të Filipineve, ndërsa bilanci i viktimave u rrit në 72, transmeton Anadolu.
Sipas Këshillit Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (NDRRMC), rreth 294 persona janë plagosur nga tërmeti i fuqishëm që goditi të hënën në mbrëmje, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturën lokale.
Zyra e Mbrojtjes Civile tha se presidenti i vendit, Ferdinand Marcos Jr. mbërriti në Cebu të mërkurën në mëngjes për të vlerësuar situatën dhe për të dhënë udhëzime për drejtuesit e agjencive qeveritare, zyrtarët lokalë dhe ekipet e shpëtimit të angazhuara në operacionet e vazhdueshme të reagimit, duke siguruar zbatimin e menjëhershëm të masave kritike.
Cebu është shpallur nën gjendje fatkeqësie, ndërsa disa zona të tjera kanë marrë të njëjtin vendim. Në total, 53 qytete dhe komuna kanë shpallur gjendjen e fatkeqësisë.
Mbi 170 mijë persona janë prekur, me 20 mijë të zhvendosur nga tërmeti, përveç dëmeve në rreth 600 banesa.
Sipas Institutit Filipinas të Vullkanologjisë dhe Sizmologjisë (Phivolcs), deri sot në mëngjes janë regjistruar rreth 2.329 pasgoditje në të gjithë provincën, disa prej tyre me intensitet deri në 5 ballë.
Phivolcs paralajmëroi publikun për rrëshqitje dheu dhe rrezikun nga rënia e objekteve gjatë lëvizjes jashtë.