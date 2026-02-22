Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rritet në 72,072 numri i të vrarëve në Gaza që nga fillimi...

Rritet në 72,072 numri i të vrarëve në Gaza që nga fillimi i agresionit

Numri i të vrarëve në Rripin e Gazës ka arritur në 72,072, ndërsa të plagosurit në 171,741, që nga fillimi i ofensivës izraelite më 7 tetor 2023, sipas burimeve mjekësore.

Sipas të njëjtave burime, gjatë 48 orëve të fundit në spitalet e Gazës kanë mbërritur dy të vrarë dhe tre të plagosur. Ndërkohë, disa viktima vazhdojnë të mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë arritur ende t’i qasen zonave të prekura.

Burimet shtuan se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, numri i të vrarëve ka arritur në 614, ndërsa të plagosurit në 1,643. Gjithashtu, janë nxjerrë nga rrënojat 726 trupa.

Autoritetet shëndetësore theksojnë se bilanci mbetet i përkohshëm, pasi operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë në kushte të vështira. /mesazhi

