Rritet në 74,480 numri i të vrarëve në Gaza që nga fillimi i luftës

Ka shkuar në 74,480 numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 175,539, njoftuan burime mjekësore, raporton agjencia palestineze e lajmeve WAFA.
Sipas burimeve, gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar pesë viktima, përfshirë katër të vrarë të regjistruar së fundmi, si dhe 22 persona të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, në Gaza janë vrarë 1,522 palestinezë dhe janë plagosur 5,421 të tjerë. Ndërkohë, nga rrënojat janë nxjerrë 839 trupa.
Burimet mjekësore theksuan se një numër viktimash vazhdojnë të mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk mund të arrijnë tek ato. /mesazhi