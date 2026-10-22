Rritet në 74,498 numri i palestinezëve të vrarë në Gaza

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit izraelit në tetor të vitit 2023 ka arritur në 74,498, ndërsa 175,616 të tjerë janë plagosur, kryesisht gra dhe fëmijë.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 11 tetor, shkeljet e marrëveshjes nga Izraeli kanë vazhduar.
Burime mjekësore bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar trupat e katër palestinezëve, dy prej të cilëve ishin vrarë së fundmi, si dhe 12 të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, janë vrarë 1,538 palestinezë dhe janë plagosur 5,498 të tjerë. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë të paktën 841 trupa nga rrënojat.
Bilanci i viktimave mbetet jo i plotë, pasi shumë persona vazhdojnë të jenë të bllokuar nën rrënoja, ku ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë. /mesazhi