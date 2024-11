Rritet numri i vi’ktimave në su’lmin në qendër të Bejrutit

Ministria e shëndetësisë e Libanit thotë se sulmi izraelit vrau dy persona dhe plagosi 13, duke rritur numrin e mëparshëm të një të vdekur dhe nëntë të plagosur.

“Aeroplanët luftarakë izraelitë nisën një sulm në zonën e Mar Elias,” tha Agjencia Kombëtare e Lajmeve zyrtare për një lagje banimi dhe tregtare të mbushura dendur që strehon gjithashtu njerëz të zhvendosur nga konflikti.

NNA tha se sulmi “shënjestroi një qendër Xhamaa Islamiya”, duke iu referuar një grupi sunit-musliman aleat me Hamasin e Palestinës dhe Hezbollahun e Libanit.

Happening now in Beirut.

Israel is dropping massive bombs on civilian homes in the heart of Lebanon’s capital. pic.twitter.com/95D2Vf972c

— sarah (@sahouraxo) November 17, 2024