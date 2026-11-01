Rubio mohon përfshirjen e SHBA-së në largimin e Flavio Bolsonaro nga Brazili: Nuk lehtësuam asgjë

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, mohoi të shtunën se Uashingtoni e ndihmoi Flavio Bolsonaron të largohej nga Brazili dhe të udhëtonte për në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se administrata nuk ishte e përfshirë në organizimin e largimit të tij.
Rubio tha se qeveria amerikane nuk kishte asnjë rol të drejtpërdrejtë në organizimin e largimit të djalit të ish-presidentit brazilian Jair Bolsonaro.
“Ne nuk lehtësuam asgjë”, tha Rubio.
“Ne nuk ishim të përfshirë në asnjë nga marrëveshjet që ai bëri në lidhje me largimin”, shtoi ai.
Rubio pranoi se Presidenti Donald Trump kishte autorizuar hyrjen e Bolsonaros, duke shpjeguar se politikani brazilian tashmë kishte një vizë të vlefshme.
“Presidenti e bëri të qartë se nëse ai mbërrinte në Shtetet e Bashkuara në një port hyrjeje, do të lirohej me kusht për të hyrë në vend, dhe ai edhe u lirua”, tha Rubio.
Bolsonaro, i cili humbi balotazhin presidencial të javës së kaluar ndaj Luiz Inacio Lula da Silva, ka pretenduar mashtrim zgjedhor pa paraqitur prova dhe është zotuar të udhëheqë opozitën nga Florida.
Largimi i tij erdhi pavarësisht një urdhri të Gjykatës Supreme të Brazilit që i kërkonte të dorëzonte pasaportat e tij mes hetimeve për pastrim parash dhe mashtrim financiar. /tema