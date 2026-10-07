Rubio mohon raportet se SHBA-ja bllokoi kthimin e lideres së opozitës venezueliane

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio hodhi poshtë sot raportet e mediave që pretendonin se Washingtoni u kërkoi qeverive të huaja të parandalojnë kthimin e udhëheqëses së opozitës venezueliane Maria Corina Machado në vendin e saj, transmeton Anadolu.
“Premisa e pyetjes suaj nuk është e vërtetë. Ne kurrë nuk i kemi kërkuar askujt që të mos lejojë askënd tjetër të hyjë askund në botë”, tha Rubio gjatë një konference për media me ministrin e Jashtëm grek, Giorgos Gerapetritis në Athinë, duke hedhur poshtë pretendimet se Departamenti i Shtetit i SHBA-së ndërhyri për të penguar lëvizjet e saj.
Rubio u tërhoq kundër pohimeve të ngritura nga gazetarët, duke thënë se pretendimet e publikuara nuk përbëjnë fakte të vërtetuara dhe se ai nuk mund t’i përgjigjet akuzave të bazuara në të rreme.
Machado, i cili drejton lëvizjen opozitare “Vente Venezuela”, mbetet një rivale e shquar politike e presidentit venezuelian Nicolas Maduro, i cili u kap nga SHBA-ja në një bastisje në janar.
Machado mori Çmimin Nobel të Paqes në vitin 2025 për “punën e saj të palodhshme në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës”. Në fund të shtatorit, autoritetet e bllokuan atë të hynte në Venezuelë tre herë brenda 24 orëve, tha këshilltari i saj i lartë David Smolansky për rrjetin amerikan CBS News.