Rubio: Sulmi në Katar nuk ndryshon aleancën SHBA-Izrael

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se Shtetet e Bashkuara “nuk janë të kënaqura” me sulmet ajrore të Izraelit ndaj Hamasit në Katar, por kjo nuk do të ndryshojë marrëdhënien aleate mes dy vendeve.
“Presidenti nuk ishte i kënaqur me këtë, as ne nuk ishim,” u shpreh Rubio para nisjes nga Uashingtoni drejt rajonit për bisedime me zyrtarët izraelitë.
“Por kjo nuk do të ndryshojë natyrën e marrëdhënieve tona me Izraelin. Megjithatë, do të duhet të flasim për pasojat – kryesisht se çfarë ndikimi do të ketë kjo mbi përpjekjet diplomatike për një armëpushim në Gaza,” shtoi ai.
Rubio theksoi se do të shqyrtohet nëse ngjarjet e javës së kaluar ndikojnë në arritjen e qëllimit për lirimin e pengjeve dhe eliminimin e kërcënimit nga Hamasi, në mënyrë që të fillojë rindërtimi i Gazës dhe të sigurohet stabiliteti. /mesazhi