Rusi-Ukrainë, Dita 1,347 e luftës: Civilë të vrarë dhe sulme ndaj infrastrukturës

Të paktën katër civilë kanë humbur jetën dhe 51 të tjerë janë plagosur në Ukrainë si pasojë e sulmeve ruse, ndërsa tensionet vazhdojnë në shumë zona të vendit. Forcat ruse thanë se shkatërruan formacione ukrainase pranë qytetit Pokrovsk, ndërsa Ukraina mohoi çdo rrethim të vendit.
Ministria ruse e Mbrojtjes raportoi se sistemet e saj ajrore kapen 164 dronë ukrainas gjatë natës, duke përfshirë 26 mbi Krime dhe 39 mbi Detin e Zi. Ukraina akuzoi Rusinë për goditje ndaj infrastrukturës energjetike, duke përfshirë edhe pajisje që furnizojnë centrale bërthamore, dhe kërkoi ndërhyrjen e agjencive ndërkombëtare.
Në një zhvillim tjetër të lidhur, një dron i paidentifikuar u pa mbi bazën ajrore belge Kleine-Brogel, një nga më të njohurat ushtarake në vend. /mesazhi