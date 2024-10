Rusia: Dërgimi i trupave perëndimore në Ukrainë do të çojë në përplasje të fuqive bë’rthamore

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, ka deklaruar se dërgimi i trupave perëndimore në Ukrainë do të çojë në një përplasje të drejtpërdrejtë të fuqive bërthamore, transmeton Anadolu.

Në një konferencë për media në Moskë, duke komentuar thirrjen e ministrit francez të Mbrojtjes, Sebastien Lecornu, për të adresuar çështjen e vendosjes së “forcave parandaluese” jo-bërthamore në Ukrainë, Zakharova paralajmëroi se veprime të tilla do të kishin “pasoja katastrofike”.

“Ai (Lecornu) nuk është i vetmi përfaqësues i Perëndimit që po përpiqet të ‘flirtojë’ me idenë e dërgimit të trupave të huaja në Ukrainë. Zbatimi praktik i kësaj ideje, ju e dini se çfarë do të çojë. Mund ta përsëris për ata kush mund ta ketë harruar, do të çojë në një përplasje të drejtpërdrejtë të fuqive bërthamore me pasoja katastrofike”, theksoi ajo.

Lecornu i bëri komentet të hënën kur u pyet në lidhje me një propozim të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, për të vendosur trupa të NATO-s në territorin e vendit të tij, duke theksuar se ai është dakord që aleatët ta konsiderojnë një mundësi të tillë.