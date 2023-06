Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë gati 200 të burgosur

Rusia dhe Ukraina shkëmbyen gjithsej afro 200 të burgosur të dielën, njoftuan të dyja palët.

Në një postim në Twitter, Andriy Yermak, kreu i Zyrës së Presidentit të Ukrainës, tha: “Ne po kthejmë 95 nga njerëzit tanë. Lista përfshin ushtarë të Forcave të Armatosura dhe Gardës Kombëtare, si dhe roje kufitare”.

Yermak tha se këta ushtarë shërbyen në Mariupol, Çernobil, ishullin e gjarpërinjve, pranë fabrikës Bakhmut dhe Azovstal.

Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes tha se 94 ushtarë rusë u liruan pas negociatave me Ukrainën.

Në një deklaratë, ministria tha se ushtarët do të transferohen në Moskë me avion ushtarak dhe se të gjithë ushtarët e liruar do të dërgohen në objektet shëndetësore për trajtim dhe rehabilitim.

Më shumë se 2,000 të burgosur janë shkëmbyer midis Rusisë dhe Ukrainës që nga fillimi i luftës në shkurt 2022, sipas shifrave të përpiluara nga Anadolu. /hashtag