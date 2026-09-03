Rusia e quan “akt piraterie” konfiskimin e anijes kërkimore nga Norvegjia

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova e quajti “akt piraterie” konfiskimin e anijes kërkimore ruse “Professor Molchanov” nga ana e Norvegjisë, transmeton Anadolu.
Duke folur në margjinat e Forumit Ekonomik Lindor në Vladivostok, Zakharova tha sot se Moska e sheh incidentin si pjesë të një ndryshimi më të gjerë në qasjet perëndimore ndaj çështjeve detare.
“Për dekada të tëra, ligji detar ishte parimi udhëheqës në çështjet detare. Sot, gjithçka është përzier, gjithçka është hedhur poshtë dhe ata thjesht janë nisur drejt piraterisë së vërtetë”, tha ajo.
Zakharova e përshkroi zhvillimin si “tmerrues” dhe një “degradim”, duke thënë se ai përfaqëson një tërheqje nga praktikat e vendosura ndërkombëtare.
Autoritetet norvegjeze e konfiskuan anijen “Professor Molchanov” të mërkurën ndërsa ishte e ankoruar në Barentsburg, Svalbard, pasi një gjykatë i dha kompanisë shtetërore të energjisë ukrainase “Naftogaz” të drejtën për të konfiskuar anijen, sipas Guvernatorit të Svalbardit.
Gjykata e Qarkut Nord-Troms lëshoi urdhrin si pjesë e përpjekjeve të “Naftogaz”-it për të rikuperuar fondet që lidhen me asetet që ajo thotë se u shpronësuan nga Rusia në vitin 2014.
Anija u urdhërua të qëndrojë e ankoruar në Barentsburg derisa guvernatori ose gjykata të vendosin ndryshe.