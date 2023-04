Rusia pas anëtarësimit të Finlandës në NATO: Do të detyrohemi të marrim kundërmasa

Kremlini ka deklaruar se Rusia do “të detyrohet” të marrë kundërmasa pas anëtarësimit të Finlandës në NATO, raportoi të martën Reuters.

Ministri rus i Mbrojtjes, Sergei Shoigu, ka thënë se veprimi i Finlandës ka rritur rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm të luftës në Ukrainë.

“Duke hequr dorë nga mosangazhimi, Finlanda po bënte një gabim të rrezikshëm historik që do të prishte marrëdhëniet me Moskën dhe do të prishte statusin e saj si një prani e ndërtimit të besimit në Detin Baltik dhe në Evropë në përgjithësi”, ka thënë ai. “Kjo tani është një gjë e së kaluarës. Finlanda është bërë një nga anëtarët (e NATO-s) që nuk vendos asgjë, duke humbur zërin e saj të veçantë në çështjet ndërkombëtare. Jemi të sigurt se historia do ta gjykojë këtë hap të nxituar”, ka shtuar ai.

Rusia kishte thënë të hënën se do të forconte kapacitetin e saj ushtarak në rajonet e saj perëndimore dhe veriperëndimore në përgjigje të anëtarësimit të Finlandës në NATO. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se zgjerimi i NATO-s cenon sigurinë ruse dhe interesat kombëtare.

Ukraina gjithashtu përshëndeti hapin e Finlandës. Shefi i shtabit të Presidentit Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak shkroi në Telegram se Finlanda bëri zgjedhjen e duhur.

Finlanda u bashkua zyrtarisht me NATO-n të martën, me flamurin e saj të shpalosur jashtë selisë së bllokut ushtarak në Bruksel, në një ndryshim historik të politikës së shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës.

Flamuri i Finlandës – një kryq blu në një sfond të bardhë – u ngrit së bashku me flamurin e 30 anëtarëve të tjerë të aleancës.