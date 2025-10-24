Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, deklaroi se përgatitja e një projektligji në SHBA kundër Rusisë në lidhje me fëmijët është një përpjekje për të minuar dialogun dypalësh, transmeton Anadolu.
Zakharova bëri një deklaratë me shkrim në lidhje me procesin e ribashkimit të fëmijëve rusë dhe ukrainas me familjet e tyre.
Qeveria e Kievit dhe vendet perëndimore po ndjekin një fushatë shpifjeje kundër Rusisë në lidhje me çështjen e fëmijëve, tha Zakharova, e cila tërhoqi vëmendjen se për këtë qëllim janë krijuar platforma të ndryshme.
Ajo vuri në dukje se lajmet në media tregojnë se në dhomën e sipërme të Kongresit Amerikan janë përgatitur projektligje kundër Rusisë dhe se në mesin e tyre ka një projektligj për “njohjen e Rusisë si një shtet që mbështet terrorizmin për shkak të rrëmbimit të fëmijëve ukrainas”.
“Këtë projektligj, përfshirë çështjen e ribashkimit të fëmijëve me familjet e tyre, ne e konsiderojmë si një përpjekje për të minuar dialogun e filluar midis Rusisë dhe SHBA-së. Projektligjet e përgatitura dhe vendimet e marra kundër Rusisë nuk kanë asnjë lidhje me realitetin ose mbrojtjen e interesave të fëmijëve”, deklaroi zëdhënësja Zakharova.
Pasi deklaroi se procesi i ribashkimit të fëmijëve rusë dhe ukrainas me familjet e tyre është në vazhdim, Zakharova tha:
“Deri më sot, 122 fëmijë nga 98 familje janë ribashkuar me prindërit e tyre që jetojnë në Ukrainë dhe vende të tjera. Njëzet e nëntë fëmijë nga 21 familje janë sjellë nga Ukraina në Rusi. Katari dhe Vatikani po ndërmjetësojnë këtë proces. Edhe Melania Trump, gruaja e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, mori pjesë së fundmi në këtë proces. Falë ndërveprimit midis palës ruse dhe amerikane, shtatë fëmijë ukrainas dhe një rus u ribashkuan me familjet e tyre më 11 tetor”.