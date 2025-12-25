Rusia pretendoi sot se forcat e saj morën nën kontroll një tjetër vendbanim në rajonin lindor të Donetskut në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha se vendbanimi Sviato-Pokrovske në rajonin e Donetskut u vu nën kontrollin e forcave ruse pas një operacioni. Sipas ministrisë, në përgjigje Ukraina nisi sulme ajrore. Gjashtë bomba ajrore, një raketë HIMARS të prodhuar në SHBA dhe 472 dronë u qëlluan gjatë natës.
Ndërkohë, Forcat Ajrore Ukrainase pretenduan se goditën portin rus Temryuk, duke i vënë flakën dy rezervuarëve të naftës. Autoritetet rajonale konfirmuan pretendimin, duke thënë se një sipërfaqe prej më shumë se 4.000 metrash katrorë është prekur nga zjarri.
Ajo tha se një rafineri nafte u godit në rajonin Orenburg të Rusisë. Autoritetet ruse konfirmuan se një strukturë industriale u godit në rajonin Tula.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve, megjithatë, është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.