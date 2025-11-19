Rusia pretendon se Ukraina ka goditur rajonin Voronezh me raketa amerikane

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat ukrainase kanë lëshuar katër raketa amerikane në rajonin Voronezh të Rusisë, transmeton Anadolu.
Sulmi duke përdorur katër raketa ATACMS ndodhi në orën 02:31 sipas orës së Moskës (GMT1131), tha ministria në një deklaratë.
“Të gjitha raketat u kapën nga sistemet ruse të mbrojtjes ajrore S-400 dhe Pantsir”, tha ajo.
Megjithatë, mbeturinat nga ATACMS dëmtuan çatitë e një qendre gjerontologjike dhe jetimoreje, shtoi ajo.
Ndërkohë, nuk u raportuan viktima ose lëndime civile.
Vendndodhja në Kharkiv Oblast, pranë fshatit Volosskaya Balakleya, nga ku u qëlluan raketat ATACMS, u identifikua menjëherë. Ushtria ruse shkatërroi dy lëshues me municion duke përdorur sistemin e raketave Iskander, tha ministria.
Të martën, Guvernatori i Rajonit Voronezh, Aleksandr Gusev, njoftoi në Telegram se forcat e mbrojtjes ajrore qëlluan disa objektiva ajrore mbi Voronezh, pa specifikuar llojin e tyre.
Sipas Gusev, nuk pati viktima, por mbeturinat dëmtuan çatinë e një shtëpie private dhe një makine.
Ukraina përdori tashmë raketa ATACMS për të goditur Rusinë në janar. Këto armë i furnizohen Kievit nga SHBA-ja.
Në mars, media amerikane raportoi se Ukrainës i mbaruan rezervat e ATACMS. Në korrik, raportet treguan diskutime në Washington për rifillimin e dërgesave në Ukrainë.
ATACMS (Sistemi i Raketave Taktike të Ushtrisë) i referohet raketave balistike të drejtuara me një rreze maksimale prej 300 kilometrash dhe koka luftarake me shpërthime ose thërrmuese me fragmentim të lartë.