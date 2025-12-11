Safari i Sarajevës: detaje të reja të tmerrshme nga Italia

“Ne e raportuam ofertën në polici”, rrëfeu një dëshmitar i asaj kohe
Gazeta italiane Panorama, në një artikull nga Fausto Biloslav, në bashkëpunim me gazetarin Eldin Haxhovicc, zbulon se anëtarët e një klubi airsoft nga Trieste paralajmëruan policinë italiane midis viteve 1993 dhe 1995 se “kishte një ‘ofertë’ që qarkullonte për të shkuar në Sarajevë dhe për të qëlluar me një snajper”, por se një hetim penal nuk u nis kurrë.
“Kur dëgjova për herë të parë lajmet në televizion për snajperët e Sarajevës, menjëherë m’u kujtua ngjarja e 30 viteve më parë”, tha Roberto Ruzzier për Panorama.
“Gjatë rrethimit të Sarajevës, isha pjesë e një klubi airsoft të formuar në kryeqytetin julian”, shpjegon 72-vjeçari nga Trieste.
Artikulli vazhdon duke shpjeguar se ky hobi, duke simuluar luftën me pushkë të rreme, më vonë fitoi gara kombëtare, ndërsa ndërkohë Jugosllavia shpërtheu në pragun e Italisë.
“Interneti mezi ekzistonte në atë kohë dhe disa prej nesh në grup filluam të ‘kërkonim’ në internet”, kujton Ruzzier.
“Njëri prej nesh, të cilin e quanim Rollo, nuk më kujtohet mbiemri i tij, zbuloi se kishte një ‘ofertë’ që qarkullonte për të shkuar në Sarajevë dhe për të qëlluar si snajper.”
Oferta thoshte se “një pushkë snajperi dhe disa plumba – tre, nëse më kujtohet mirë – u siguruan për çmimin marramendës prej disa milionë lirash (italiane)”.
Ruzzier i shpjegoi Panorama-s se ata e kishin diskutuar këtë brenda grupit dhe vendosën t’ia raportonin gjithçka policisë, duke thënë se ndoshta ka ndodhur midis viteve 1993 dhe 1995.
Njësia speciale e policisë shtetërore italiane (DIGOS) konfirmoi se “ka prova” të raportit, por nuk u nis kurrë asnjë hetim penal. Çështja ndoshta u pushua, gjë që është procedurë standarde pas kaq shumë vitesh, sipas gazetës italiane Panorama.
Si kujtesë, hetimi në Itali për snajperët e pasur që qëlluan civilët në Sarajevë u nis në bazë të një raporti të paraqitur nga Ezio Gavazzeni, një shkrimtar nga Milano i cili mblodhi prova për akuzat. Raporti, ndër të tjera, thotë se “gjatë rrethimit të Sarajevës, turistët e pasur të huaj paguan (…) për të qëlluar njerëz (…) gjatë luftës 1992-1996”. Gavazzeni përmend tre italianë: një burrë nga Torino, një tjetër nga Milano dhe një i tretë nga Trieste, raporton TRT Balkan. /tesheshi